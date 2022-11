Emilia a secas, así se hace llamar artísticamente María Emilia Mernes Rueda, cantante, compositora modelo y actriz argentina, que luego de integrar el popular grupo “Rombai” decidió ser solista y lanzó en 2019 su primer álbum “Tú crees en mí”. Amparada musicalmente con éxitos que han generado millones de reproducciones y con su más reciente lanzamiento “Underground” la tendremos en Lima este 25 de noviembre en el Arena Perú para reafirmar en el escenario su talento y la popularidad que ostenta entre la juventud local.

“Siento que he madurado desde el 2019, año en el que me lancé como solista. Veo un crecimiento, un entendimiento de la música en la que me siento representada y creo que mucha gente también se identifica. Para mí es muy satisfactorio que esto suceda después de un par de años trabajando sola”.

¿Entre tanta competencia en el género urbano, cómo haces para no parecerte a otras cantantes?

Creo que lo ideal es buscar cada una su propia identidad. En Argentina, por ejemplo, las chicas que están en la música tienen su propia manera de expresarse, de cantar y el público ve esa diferencia; cada una tiene un color de voz muy particular. Siento que lo que hace Lali, no es lo mismo que lo propone Nicki Nicole o yo, todas tenemos nuestra propia personalidad.

¿Consideras que en los últimos años las mujeres ya tienen un lugar importante en el urbano?

Así es y hay un apoyo muy genuino entre nosotras, si bien, la gente nos compara constantemente, nosotras nos apoyamos y alegramos por lo que le está pasando a la otra y por el éxito que tienen. Es algo muy gratificante ver a mi compañera o mi compatriota que la está rompiendo a nivel internacional. Ver que a otra mujer le va bien es muy hermoso.

Sucede muchas veces que en la industria se olvida el compañerismo.

Quizás no todas pensamos así, pero yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que hay que apoyar a las compañeras. Si María Becerra mañana saca un álbum la felicitamos y estamos todas ahí, si Cazzu, sale con algo, estamos todos pendientes; si Tini lanza algo estamos ahí felicitando. Hablo de ellas porque son las que yo conozco, con las que tengo amistad.

¿Para una joven nacida en el interior de Argentina le fue más difícil que la tomaran en cuenta?

En mi ciudad existía un estudio de música en el que solo había una persona que te grababa, no había productores, no se tenía gente para trabajar como yo quería y me proyectaba. Tampoco poseía los recursos para viajar y probar suerte en la capital con algunos productores conocidos, si careces de recursos, por supuesto, se torna todo un poco más difícil

¿Cómo te diste a conocer entonces?

Tuve la suerte de mostrar mi arte en las redes sociales y esa fue una herramienta para para poder llegar a un productor y que me reconozcan. Yo siempre decía: ‘soy de una ciudad tan pequeña que es imposible para mí soñar con subir a un escenario y cantar ante miles de personas’. Finalmente creo que mi historia demostró que no es así

¿Y allí llega el grupo Rombai a tu vida?

Exacto, fueron años muy provechosos para mí, la experiencia fue buena, pero surgieron un par de situaciones que me obligaron a salir de la banda; la verdad es que fue la mejor decisión del mundo porque estoy muy feliz.

Dejar un grupo exitoso y ser solista fue todo un reto, la decisiones ahora las ibas a tomar tú.

Es una responsabilidad y un compromiso muy grande, por supuesto, pero como solista ahora sé qué es lo que quiero hacer y para qué lado quiero ir. Cantó las historias que deseo contar, recién ahora encontré eso, después de un gran proceso creativo que al fin y al cabo voy a seguir aprendiendo. Vamos a seguir evolucionando con la música,yo considero que ser solista es la mejor decisión que he tomado en mi vida.

Cantante. Compositora, modelo y actriz logró la popularidad y cariño del público cuando fue parte del grupo uruguayo Rombai. Con su tema No soy yo, en colaboración con el rapero puertorriqueño Darell, logró el éxito en el continente.