ESCRIBE: FRANK LÓPEZ GUERRERO

Emilia Drago asegura que compartir experiencias de vida es importantísimo, porque solo así se puede ayudar a las personas a que se identifiquen con lo que les ha sucedido a otras, o para que simplemente, no se sientan solas. Así nació su primer unipersonal titulado “Llámame mamá”, una comedia virtual en la que nos revela sus inquietudes en relación a la maternidad. “En general, las mamás pasamos por tantas experiencias y muchas veces no hablamos de eso. Por eso quería hacerlo, pero de una forma divertida y graciosa”, enfatiza la actriz.

Aunque en una situación atípica.

Es todo un reto, porque hacemos teatro pero desde casa, en una pantalla, por transmisión. También tiene un componente como cinematográfico y televisivo.

Y en medio de una pandemia...

Seguramente el próximo año volveremos a los teatros, a los escenarios, y quedará un poquito en la historia esta época en que hacemos teatro por la pantalla.

¿Es una mecánica distinta?

Estamos mucho más cerca a las personas que nos ven, no a unos metros de distancia, sino que uno está acompañando a la persona en su casa. Algo estimulante como experiencia.

¿Algo positivo en medio de tanta incertidumbre?

Me parece bonito poder trabajar o ensayar sin dejar de lado a mis hijas, estar presente en toda su crianza. En una situación normal, seguramente hubiera esperado a que Larita cumpliera seis meses.

¿El papá apoya bastante en casa?

Desde que nació Luna, Diego (Lombardi) está presente absolutamente en todo, como debería ser normalmente la paternidad, pero esta sociedad machista hace que el papá no comparta responsabilidades.

¿Mérito tuyo?

Imagino que la crianza que le ha dado su mamá ha influido mucho en su carácter, pero creo que ese rol en casa uno lo va aprendiendo en el camino. Lo que nosotros hacemos es tener un aprendizaje mutuo.

Creciste en una familia numerosa y dijiste que querías tener una igual…

¡Ya no! La verdad es súper demandante y agotador: el último embarazo fue muy difícil a nivel emocional. Más allá del lado emocional, hay que pensar en la parte económica también.

¿Entonces se cerró la fábrica?

Al menos en nuestros planes no está, en los planes de Dios no sabemos, pero yo le estoy pidiendo que ya no.

Recibiste muchas críticas por un comentario que hiciste en tus redes en la cuarentena...

Mi comentario cayó un poquito mal, mucha gente no me entendió y probablemente mucha gente me haya dejado de seguir. En general fue un trago amargo que se pasó más rápido de lo que pensé.

¿Creo que estabas en la última etapa de tu segundo embarazo?

Yo estaba a unos días de dar a luz, para mí fue muy difícil enfrentar ese momento en que todos se iban en contra mía.

Ahora meditas más cualquier comentario que hagas sobre la coyuntura?

Definitivamente, me ha enseñado que uno tiene que pensar mucho más las cosas que dice, que comparte, creo que siempre hay que repensar las cosas que dice, yo ya lo hacía en general, pero esto me enseñó que a veces no.