Las bandas internacionales Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno se reunirán por primera vez en un mismo escenario para protagonizar el concierto “Rock en Lima 2026”, programado para el 28 de junio de 2026 en el Estadio San Marcos.

El espectáculo reunirá a agrupaciones que marcaron la historia musical del rock en español y del merengue urbano durante las décadas de 1990 y 2000, en una jornada que busca congregar a fanáticos de distintas generaciones.

Bandas icónicas revivirán sus grandes éxitos

El cartel principal estará encabezado por Enanitos Verdes, agrupación argentina con una trayectoria consolidada en la escena rockera latinoamericana, que actualmente continúa activa bajo el liderazgo del guitarrista y vocalista Felipe Staiti.

Por su parte, Vilma Palma e Vampiros, originarios de Rosario y liderados por Mario Gómez, mantienen su vigencia musical tras más de tres décadas de carrera, con recientes lanzamientos como Lo que pienso de vos, Me siento loco y Flaca.

Asimismo, Los Auténticos Decadentes, reconocidos por su estilo festivo que fusiona ska y rock, continúan su presencia internacional con giras en países de América y Europa, además de la publicación del material conmemorativo Mi vida loca 30 años – Relatos del corazón.

En tanto, Proyecto Uno, agrupación neoyorquina que popularizó el merengue urbano en los años noventa, mantiene actividad con presentaciones internacionales y un repertorio que incluye éxitos como El Tiburón, 25 horas y Está pegao.

Participación de bandas nacionales

El evento también contará con la participación de agrupaciones peruanas como Agi-TC y Los Primos, quienes formarán parte de la cartelera nacional que complementará la propuesta internacional.

Los organizadores indicaron que el concierto busca consolidarse como uno de los principales encuentros musicales del año en Lima, dirigido a públicos que crecieron con los éxitos del rock latino y la música tropical urbana.

Entradas y precios disponibles

Las entradas para el concierto Rock en Lima 2026 ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Joinnus, con una preventa que ofrece un 15% de descuento para compras realizadas con tarjetas del BBVA hasta agotar stock.

Las zonas habilitadas y sus precios referenciales son: