El grupo surcoreano de K-pop ENHYPEN confirmó su primera presentación en el Perú como parte de su gira mundial “Blood Saga”, en un concierto programado para el 8 de julio en el Estadio San Marcos.

El espectáculo marcará el debut del grupo en Lima y forma parte de una serie de presentaciones internacionales que consolidan su presencia global dentro de la llamada cuarta generación del K-pop.

Primera visita del grupo a Perú

Desde su debut en 2020, ENHYPEN ha alcanzado notoriedad internacional con múltiples producciones musicales que han ingresado al Top 10 del ranking Billboard 200 y con presentaciones que han registrado entradas agotadas en ciudades de Estados Unidos y Europa.

El grupo está conformado por los integrantes Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, quienes destacan por sus coreografías sincronizadas y una propuesta escénica que combina narrativa visual, música y tecnología.

La gira “Blood Saga” presenta una nueva etapa artística del grupo, con un concepto visual enfocado en elementos narrativos y efectos escénicos diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva al público.

Venta de entradas: fechas y etapas

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, mediante un sistema de preventas y venta general.

El cronograma oficial incluye:

Preventa Fanclub (ENGENE Membership): 📅 22 y 23 de abril desde las 10:00 a. m.

📅 22 y 23 de abril desde las Preventa BBVA (10% de descuento): 📅 22 y 23 de abril desde las 10:00 a. m.

📅 22 y 23 de abril desde las Venta general:📅 24 de abril desde las 10:00 a. m.

El concierto será producido por la empresa F&M Entertainment, que estará a cargo de la organización logística del evento.

Lima se suma a la gira mundial

La inclusión de Lima dentro de la gira mundial refleja el crecimiento del fandom del K-pop en la región, especialmente entre los seguidores del grupo conocidos como ENGENE.

La presentación en el Estadio San Marcos proyecta convocar a miles de asistentes en un espectáculo que combinará música en vivo, coreografías y elementos visuales característicos de las producciones del género.