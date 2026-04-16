El grupo surcoreano de K-pop ENHYPEN confirmó su primera presentación en el Perú como parte de su gira mundial “Blood Saga”, en un concierto programado para el 8 de julio en el Estadio San Marcos.
El espectáculo marcará el debut del grupo en Lima y forma parte de una serie de presentaciones internacionales que consolidan su presencia global dentro de la llamada cuarta generación del K-pop.
Primera visita del grupo a Perú
Desde su debut en 2020, ENHYPEN ha alcanzado notoriedad internacional con múltiples producciones musicales que han ingresado al Top 10 del ranking Billboard 200 y con presentaciones que han registrado entradas agotadas en ciudades de Estados Unidos y Europa.
El grupo está conformado por los integrantes Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, quienes destacan por sus coreografías sincronizadas y una propuesta escénica que combina narrativa visual, música y tecnología.
La gira “Blood Saga” presenta una nueva etapa artística del grupo, con un concepto visual enfocado en elementos narrativos y efectos escénicos diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva al público.
Venta de entradas: fechas y etapas
Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, mediante un sistema de preventas y venta general.
El cronograma oficial incluye:
- Preventa Fanclub (ENGENE Membership):📅 22 y 23 de abril desde las 10:00 a. m.
- Preventa BBVA (10% de descuento):📅 22 y 23 de abril desde las 10:00 a. m.
- Venta general:📅 24 de abril desde las 10:00 a. m.
El concierto será producido por la empresa F&M Entertainment, que estará a cargo de la organización logística del evento.
Lima se suma a la gira mundial
La inclusión de Lima dentro de la gira mundial refleja el crecimiento del fandom del K-pop en la región, especialmente entre los seguidores del grupo conocidos como ENGENE.
La presentación en el Estadio San Marcos proyecta convocar a miles de asistentes en un espectáculo que combinará música en vivo, coreografías y elementos visuales característicos de las producciones del género.