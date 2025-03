Enrique Espejo Peña, conocido en la farándula local como “Yuca”, está internado en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao, según informó RPP.

El actor cómico de 73 años, fue trasladado hasta dicho centro de salud luego de permanecer casi una semana internado en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

Dicho medio indicó que el estado del humorista es delicado tras sufrir una caída. Debido a ello, sus familiares solicitan privacidad, a la espera de su pronta mejoría.

En la actualidad, “Yuca” forma parte del elenco de “JB en ATV”, que encabeza Jorge Benavides, con quien Espejo ha trabajado gran parte de sus 50 años de trayectoria como actor cómico.

Clara Seminara ganó juicio contra ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: “Las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones”

Clara Seminara reveló que el Poder Judicial falló a su favor en la denuncia contra Enrique Espejo, ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos. El actor cómico fue sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida, además, el pago de seis mil soles de reparación civil.

“Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones. Ahora espero que el señor acepte su sentencia y no vuelva a apelar porque ya no tiene argumentos para eso”, sostuvo Seminara a Trome.

Como se recuerda, la actriz realizó la denuncia cuando era parte del elenco de Jorge Benavides en Latina y señaló que ‘Yuca’ le dio un palmazo sin su consentimiento.