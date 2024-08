A través de sus redes sociales, Erick Sabater contó que acaba de denunciar a su todavía esposa, Gitana Andújar, por el delito de difamación, abuso físico, maltrato psicológico, entre otros.

“Yo solo quería una familia, fui un buen hombre, nunca maltraté a mi pareja, nunca le hice nada malo, siempre quise lo mejor para ella” , expresó entre lágrimas Erick Sabater.

Luego continuó con: “de mí abusaron, me faltaron el respeto, jugaron con mi sexualidad, me fueron infiel, se me acusó de violencia doméstica cuando no hice nada”.

Durante su revelación, Sabater dejó en claro que “los hombres también lloran” y que existen mujeres que son narcisistas.

“Los hombres también sufrimos y también somos abusados, hay mujeres narcisistas también. Hay una pareja que a mí casi me rompe un hombro, que me tiró un inodoro, la misma me metió una galleta al oído y nunca dije nada”, agregó.