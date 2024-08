Las cámaras del programa Magaly Medina captaron en abril del 2022 a Aldo Miyashiro siéndole infiel a su esposa y madre de sus hijos, Érika Villalobos, con la reportera Fiorella Retiz. El popular ‘Chino’ fue grabado mientras besaba a la joven rubia en el departamento de Óscar del Portal.

Pese a que Villalobos no quiso hablar al respecto durante todo este tiempo, por fin lo hizo en una entrevista con Milagros Leiva.

La actriz nacional afirmó que sabía que la traición de su expareja iba a transmitirse en televisión, por ese motivo le contó a sus hijos.

“ Mis hijos ven redes todo el tiempo. Yo se los dije antes, porque yo supe que iba a salir, hablé con ellos ”, manifestó.

Asimismo, Érika dijo que las infidelidades son comunes en las relaciones pero fue complicado para ella al ser una figura pública.

“ Son cosas que pasan todo el tiempo y son cosas que van a seguir pasando todo el tiempo. La exposición fue lo peor ”, expresó.

“ Bueno, yo sabía que todo iba a estar bien y les dije a mis hijos que todo iba a estar bien, porque todo va a estar bien, si yo quiero que vaya todo bien, entonces les dije que no se preocupen, todo se va a acomodar ”, añadió.

Posteriormente, Érika Villalobos afirmó que decidió perdonar a Aldo Miyashiro a pesar del daño que le hizo.

“ Si claro, (he perdonado) Ya había aprendido a perdonar, ninguno es perfecto, todos cometemos errores y no me voy a quedar con odio en el alma, no tienen ningún sentido ”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: