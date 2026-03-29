Érika Villalobos se refirió a su actual pareja y reveló que él es de su colegio y explicó cómo se inició su relación sentimental.

“ Él es amigo de mi hermana, de la promoción de mi hermana. Su hermano de él es de mi promoción ”, manifestó la actriz en ‘Café con la Chévez’.

Según contó la actriz, durante su etapa escolar sabía quién era, pero no despertaba su interés.

“ No, en el colegio no pasó nada, absolutamente, no nos hemos cruzado hasta hace tres años ”, expresó.

Villalobos relató que su pareja reside en Florida, al igual que su hermana; no obstante, pese a coincidir en algunas ocasiones, no se veían hasta que todo cambió en una reunión, donde surgió la conexión entre ambos.

“ Pero las veces en que estaba con mi hermana y ella llamaba a sus amigos, nunca nos hemos cruzado, hasta esa vez que nos cruzamos ”, manifestó.

Además, la actriz admitió que mantener una relación a distancia es complicado; sin embargo, aseguró que van por buen camino y que, en su momento, darán el paso de convivir juntos.

“ No es fácil, pero te obliga a que hagas las cosas con calma, que te tomes tu tiempo. No es casualidad que así nos esté pasando. Ya son tres años, lo estamos haciendo bien y ya llegará el momento ”, agregó.

Finalmente, la actriz señaló que no tiene en mente el matrimonio, ya que aún tiene varios temas pendientes; entre ellos, que su hija cursa su último año de colegio.