Tras la polémica en la que se vio envuelta Érika Villalobos por la infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, la actriz reapareció frente a cámaras para una entrevista exclusiva con el programa “Arriba mi gente”, de Latina Televisión.

Durante su conversación con Gianella Neyra, la actriz habló sobre su trabajo en el musical “Todos vuelven” y de sus planes a futuro. Asimismo, vivió un emotivo momento al recordar una etapa difícil en su vida: la muerte de su padre.

“La muerte de mi papá me enseñó que la vida es durísima, yo pensaba que era dura, pero es durísima. Nunca jamás me imaginé sentir tanto dolor y amor por alguien, creo que no te lo imaginas hasta que (pasa con) alguien muy cercano”, contó Érika Villalobos.

“Yo pensé que nunca me iba a pasar ese dolor, que mi vida iba a ir más triste, pero resulta que en un momento sentí que podía avanzar, se siente mucho”, agregó la actriz, quien señaló que el vínculo con su padre se vería plasmado en un proyecto a futuro.

Al ser consultada por como se veía de aquí a 10 años, la actriz aclaró que le gustaría continuar sobre el escenario o vinculada al mundo del arte, ya sea escribiendo obras teatrales. Como era de esperarse, una de sus primeras obras estaría centrada en su padre.

“He escrito teatro y también me llama mucho la atención escribir musicales y componer las canciones. Lo he estado pensando, dándole vueltas sobre que quiero escribir. Ya casi lo sé, tiene que ver con mi papá, su muerte ha sido como un quiebre total en mi vida, creo que tendría que ser sobre eso”, manifestó.

