A días de la Nochebuena, Ernesto Pimentel toma una pausa en la vorágine que significa su trabajo en la televisión y sus presentaciones personales, para reflexionar sobre las fiestas de fin de año que han encontrado a un país convulsionado.

“Nunca es más necesaria la palabra paz en una fecha como esta, una paz que nos mire a todos con una visión de futuro, que las diferencias tengan que empoderarnos y no dividirnos. Lo que estamos viviendo es algo muy doloroso donde todos perdemos”, dice el conductor y productor de televisión.

¿Al margen de esta tensa coyuntura que nos afecta, cómo te ha ido este año?

En el 2022 consolidé mi programa, (El reventonazo de la Chola) como el más visto del humor, eso es algo que agradezco. Mi objetivo este año es seguir afianzándome y ver la posibilidad de hacer algo nuevo en la televisión para el próximo año. Adicional a esto, ya tengo trabajado el Circo de la Chola Chabuca para el 2023 y estoy preparando un espectáculo que va sorprender a todos.

Estás en una etapa de consolidación artística y también personal, tienes a tu hijo Gael queriendo explorar el mundo.

Sí, pero como todos los niños en el mundo, tras la pandemia no han podido sociabilizar, entonces hay que darles espacio para que se equiparen. En ese estoy con él, Gaelito ya pide pichi y lo celebramos. Ya dejó el pañal y eso nos hace muy felices. Festejamos cuando baila para arriba, para abajo y cuando nos cuenta “Los tres cerditos”.

Tu hijo está creciendo en un ambiente en el que respira arte, aunque es prematuro, que siga tu carrera no seria nada raro...

Yo siento que todo niño tiene que utilizar el arte para crecer, en la que haya música, canto, teatro y yo estoy utilizando esas herramientas para que mi hijo se desarrolle. Pero no lo estoy direccionando, el tiempo ya dirá lo que él escoja, quiero que mi hijo sea un feliz Ingeniero, un feliz cantante, o un feliz cambiador del mundo.

Tienes muchos años en el ambiente artístico. ¿Cómo has sabido manejar tu popularidad con el público?

Con honestidad. Hay una frase muy chévere que dice: “Nada cuesta más que aparentar lo que no eres”. Tengo que saber que el cariño de la gente, el endose de su compañía en todos estos tiempos nos tiene que poner en la disposición de ser, en primer lugar, educados, somos servidores, y si tienes un mal día no salgas de tu casa. Si alguien me pide una foto y en ese momento tengo un dolor de apéndice, les digo que me duele pero si quieres lo hacemos, la gente finalmente entiende.

¿La gente no es invasiva?

No lo es. Yo voy a Gamarra, voy a las ferias, camino cerca a mi casa, puedo estar despeinado pero no estoy pensando en cómo me ven, estoy pensando siempre cómo debo tratarlos con respeto.

¿Cómo te ves de aquí a algunos años?

Mi vida es lo que yo hago. Yo soy un productor, un director, amo el circo, amo la tele, amo mi personaje, amo ser artista. Puedo producir lo mío, puedo producirle a otros. Yo me veo en ese ámbito porque no dependo de nadie para hacerlo. Me veo implementando mi propio teatro, mi propio escenario. Si yo tengo un circo, de repente puedo buscar el espacio para hacer otras artes para mí mismo. Eso es algo que quiero hacer y no pienso ponerme límites.

ERNESTO PIMENTEL

Artista. Es una de las figuras del espectáculo local más importantes. Además de ser creador de sus propios personajes, es productor de su programa de televisión y dirige su propio circo que presenta cada año.