Ernesto Pimentel destacó la labor que viene realizando Gisela Valcárcel en las pantallas de América TV por mostrar el talento peruano. Recordemos que en la quinta gala de “La Gran Estrella” se vieron algunos cambios que llevaron a eliminar a cinco competidores.

“Mis felicitaciones porque realizar un programa nacional no es nada fácil, Su programa está entre los más vistos en la televisión peruana y es un gran referente. Me alegra su formato y me encanta que el público la siga respaldando”, dijo Pimentel.

Asimismo, la figura de América TV se mostró agradecido con el público debido a que lideró en su horario del sábado 3 de setiembre por partida doble con “El Reventonazo de la Chola” y “Estrellas vs. Estrellado”.

“El reventonazo ya es un clásico de las familias que nos dan todo su respaldo los sábados y eso nos alegra. Ahora que nos dieron la oportunidad de salir después del espacio ‘La Gran Estrella’ y ser los más vistos en ese horario es un orgullo”, precisó.

Cabe señalar que “El Reventonazo de la Chola” logró 8.6 puntos de rating y su otro programa “Estrellas vs. Estrellado” hizo 6.6, así se impuso a grandes producciones de formatos internacionales como “La Voz Senior” que obtuvo 6.1 y “Sábados en familia” con 5.3.

