El pasado martes, en la Avant Premiere de su película ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel tuvo una descompensación y recibió atención médica de inmediata.

Este miércoles 10 de abril, el conductor estuvo en el programa ‘América Espectáculos’ y se pronunció sobre dicho inconveniente de salud.

Rebeca Escribens le pregunta lo siguiente: “ Ernesto, ¿qué pasó que no pudiste terminar tu película? ”

Ante ello, Pimentel respondió: “ Es la segunda vez que me pasa, pero yo creo que estuve en la alfombra roja, con el cariño de las personas porque fueron miles al centro comercial (..) quizá fue un día pesado para mí, se me subió la presión, estaba en 132. Creo que también las emociones que se mueven ante una situación en la que me siento expuesto y frágil ”.

¿Qué le sucedió a Ernesto Pimentel?

Durante la Avant Premiere de la película ‘Chabuca’, Ernesto Pimentel tuvo que recibir atención médica tras haber visto los primeros minutos de su filme.

La figura de América TV se descompensó a los 15 minutos de haber ingresado a la sala de un conocido cine de Surco.

Debido a que era la primera vez que Pimentel veía el resultado final del largometraje, salió llorando de la sala y tuvo que ser atendido por los paramédicos.