La polémica en torno a la separación de Julián Zucchi y Yiddá Eslava parece no tener fin, y esta vez es Natalia Otero, exchica reality, quien se ha sumado a la disputa tras defender al actor argentino y lanzar fuertes críticas contra Eslava.

Natalia Otero ha lanzado una serie de comentarios contra Yidda Eslava en los que dejaba entrever que habría tenido un comportamiento manipulador en su relación con Julián y que lo alejó de sus amigos durante años.

¿Qué dijo Natalia Otero sobre Yiddá Eslava?

En una reciente publicación en Instagram, Julián Zucchi pidió al público que lo insultara libremente. Sin embargo, la mejor amiga del argentino, Natalia Otero aprovechó este espacio para lanzar fuertes comentarios contra Yiddá Eslava y a su vez mostrar su respaldo al actor argentino.

La popular ‘Payasita’ aseguró que no soporta ver a Eslava en su papel de ‘víctima’ y también la señaló como una mujer manipuladora que alejó a Julián Zucchi de sus amigos y familia. Además, criticó la carta notarial que Yiddá le mandó al padre de sus hijos para evitar que le responda sus declaraciones.

“Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un boludo que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí entre otros, de tu familia. Claro el BOLUDO ERAS VOS! QUE HACIAS CASO. Pero que manera tan profesional de manipular, ella una maestra, te destruye a nivel nacional, y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada”, comentó Natalia Otero.

La también exchica reality continuó criticando a Yiddá y minimizó el audio en el que Julián Zucchi admitió ser infiel. Además, reveló que no es la primera vez que la pareja terminaba y volvía. “ Un matrimonio que hace años estaba dañado, ¿me vas a decir que se sorprendió de algo?. Y felicitaciones por ser más BOLUDO AUN, en mandarle un audio a señora diciendo que le fuiste infiel, así te dejaba de romper las BOLAINAS. Yo te pregunto además en cuál de las mil separaciones que tuvieron fue? Porque se separaron varias veces y volvieron o no? ”, escribió.

“ Era todo tan claro desde afuera, pero imagínate el nivel de ceguera que manejabas que jamás tus amigos los animamos a decirte algo ”, finalizó Natalia.

Natalia Otero lanza duras críticas contra Yidda Eslava.

¿Julián Zucchi respalda comentario de Natalia Otero?

Tras la serie de comentarios de la popular ‘Payasita’ contra la relación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi, el actor argentino no dudo en responderle y asegurar que todo estaría “saliendo a la luz”.

“ ¡Amiga todo se acomoda! Cuando el carro avanza las sandías se acomodan solas! ”, respondió el exchico reality.

Julián Zucchi le da la razón a Natalia Otero.

