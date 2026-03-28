La muerte de Manolo Rojas generó un fuerte impacto en el país, especialmente entre sus familiares y amigos, como Ernesto Pimentel, quien da vida a la La Chola Chabuca.

Mediante sus redes sociales, el presentador de TV publicó una emotiva publicación por el fallecimiento de su compañero, con quien coincidió desde la época de Risas de América.

La imagen muestra a Manolo Rojas vestido completamente de blanco, aparentemente durante una presentación musical, y está acompañada del mensaje: “ La noche más triste ”.

Diversas figuras de la farándula reaccionaron a la publicación en memoria de Manolo Rojas, entre ellas Bartola, Alison Pastor y Evelyn Vela.