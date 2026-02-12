El cantante italiano Eros Ramazzotti confirmó su reencuentro con el público peruano. El artista se presentará el próximo 24 de noviembre en Arena 1, en Lima, como parte de su gira “Una historia importante” World Tour 2026.

El espectáculo forma parte de un recorrido internacional que incluye 30 países y cuatro etapas en Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Más de 35 años de trayectoria

Con 16 álbumes de estudio y más de 35 años de carrera, Ramazzotti ha consolidado una trayectoria internacional con más de 80 millones de discos vendidos y 8.000 millones de oyentes globales.

A lo largo de su carrera ha realizado giras europeas y mundiales con llenos totales, además de recibir múltiples premios y certificaciones en distintos mercados.

Nuevo álbum y gira mundial

En octubre de 2025 lanzó el álbum “Una Storia Importante”, en versiones italiana y española, bajo distribución de Sony Music Entertainment.

El disco incluye nuevas versiones de algunos de sus éxitos, además de canciones inéditas como “Mi día preferido” y “Buona Stella”, esta última en colaboración con la cantante italiana Elisa. El tema fue presentado en el World Tour Gala Première en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

La gira comenzó el 11 de febrero en Mantova, Italia, y marca también su regreso a los estadios italianos.

Entradas y precios

Los boletos para el concierto en Lima están disponibles en preventa a través de la plataforma digital Joinnus, con 20% de descuento para pagos con tarjetas BBVA hasta el 16 de febrero.

Los precios anunciados son: