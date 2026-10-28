El escritor peruano David Silva Rojas negó haber utilizado inteligencia artificial para elaborar Donde el agua trabaja, novela que obtuvo un premio de la editorial mexicana Almadía. Su pronunciamiento se produjo luego de que una denuncia atribuyera al libro un 99 % de texto generado con IA y de que se suspendieran las actividades vinculadas con su presentación.

Silva Rojas sostuvo que escribió y revisó la obra sin recurrir a herramientas de inteligencia artificial generativa. También explicó que la historia surgió de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que llegan a Ica para emplearse en el sector agrícola.

“Soy el autor de ‘Donde el agua trabaja’. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla”, indicó.

El escritor, quien firmó el pronunciamiento en Ica, indicó que conserva materiales relacionados con la elaboración de la novela. Entre ellos mencionó versiones anteriores del manuscrito, un cuaderno de notas y documentos de la investigación, que ofreció entregar a Almadía para su evaluación.

Silva Rojas, quien es abogado, cuestionó que los resultados de los detectores de IA se consideren pruebas definitivas sin revisar otros elementos. En ese sentido, planteó que las conclusiones deben sustentarse en una evaluación más amplia del proceso de escritura.

El autor también expresó su respeto por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, integrantes del jurado que distinguió su novela, así como por la editorial. Por ello, pidió que la revisión se realice con cuidado y que sus conclusiones se basen en hechos.





Editorial Almadía revisará la novela

La editorial Almadía anunció una revisión detallada del libro y la suspensión de las actividades previstas para su presentación. La decisión se tomó después de una denuncia publicada en España que, según los resultados del detector Pangram, atribuyó a la obra un 99 % de contenido generado con IA.

Almadía y la Fundación Ventosa-Arrufat comunicaron que abordarán el caso con seriedad y sin adelantar conclusiones. Ambas entidades señalaron que buscan proteger la confianza de los lectores mientras se realizan las verificaciones.

Silva Rojas recibió 415.000 pesos, equivalentes a unos 20.000 euros, al ganar la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. Las bases del certamen prohibían expresamente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en la escritura.

La editorial indicó que el autor había firmado un contrato en el que declaraba no haber utilizado esa tecnología y que también lo confirmó personalmente. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de delegar en máquinas la determinación del origen de una creación literaria y afirmó que dedicará el tiempo necesario para verificar lo ocurrido.