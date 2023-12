La Orquesta Sinfónica Infantil & Camerata Académica de Piura, con 14 años de dedicación a la difusión cultural en la región, invita al público piurano al esperado “Concierto Navideño 2023″.

Bajo la dirección artística del Maestro Ernesto Castro Zegarra, se pone de manifiesto en esta fiestas de Advenimiento del Niño Jesús para ofrecer un espectáculo único este viernes 15 de diciembre a las 7:30 pm en el auditorio Manuel Moncloa y Ferreyra, de la Universidad Nacional de Piura.

La velada contará con la participación especial del ensamble de violines del Colegio Santa María de Piura, la Camerata Diaconía, el Coro Camerata, así como destacados ensambles de piano, guitarra y batería.

ESPECTÁCULO

Los asistentes podrán disfrutar de una noche mágica y musical con interpretaciones de obras clásicas de Vivaldi, el fascinante “Palladio” de Karl Jenkins, vibrantes villancicos y temas populares como “Eye of the Tiger” y “Rolling in the Deep”.

Además, la orquesta nos transportará en un emotivo recorrido por la historia de la música peruana con temas como Carnaval de Cajamarca, alegría de la selva, valses y polkas, hasta llegar al festejo. Este encantador concierto benéfico, lleno de talento y pasión, contará con una colaboración de S/.10.00 para niños y S/.15.00 para adultos.

El director pide acompáñalos y sumérgese en la magia de la temporada mientras apoyas a estos talentosos niños y jóvenes piuranos. Será una experiencia única.