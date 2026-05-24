Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, no solo hizo pública su separación del futbolista, sino que también contó los difíciles momentos que atravesó durante la relación, marcados —según afirmó— por sufrimiento, mentiras y constantes faltas de respeto.
En su cuenta de Instagram, la modelo publicó un extenso mensaje: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme. Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia, sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente”.
De acuerdo con Suhaila Jad, permaneció junto a André Carrillo por el bienestar de sus hijos y por el deseo de mantener unida a su familia, aunque emocionalmente no atravesaba un buen momento.
“Quiero dejar en claro que yo seguía ahí (repito, equivocadamente) únicamente por amor y por mis hijos. Me fui hace meses, con la conciencia tranquila, sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene derecho a hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás hubiera elegido”, sostuvo.
Sin entrar en mayores detalles, Suhaila Jad confesó que atravesó etapas difíciles junto a André Carrillo, mientras intentaba mantener vivo su sueño de formar una familia.
“Me robó lo que debieron ser algunos de los momentos más especiales de mi vida y se convirtieron en sufrimiento, tristeza, soledad y supervivencia. Se aprovechó de mi amor real, genuino y puro, de mi sueño de tener mi propia familia. Sufría en silencio y llore tanto, en tantos sitios (...)”, sostuvo.
“Mi cuerpo y mi mente pedían a gritos que me fuese, pero no soportaba la idea de que mis hijos no tuvieran el hogar que siempre soñé para ellos”, agregó.