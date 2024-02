La esposa de Christian Cueva, Pamela López, protagonizó una ofuscada pelea a través de redes sociales con la mejor amiga de Pamela Franco, Vanessa Pumarica.

Según quedó registro en Instagram, todo inició cuando López anunció el término de su relación de 12 años con Cuevita. En este mensaje dijo que mostraría pruebas de una cantante de cumbia que habría sido la manzana de la discordia.

Tras esto, Pamela Franco declaró y aseguró que no tuvo nada con el futbolista. Sin embargo, Pamela López mostró una captura de pantalla de una videollamada entre Cueva, la ex de Christian Domínguez y la amiga de esta, Vanessa Pumarica.

En declaraciones a América Hoy, Vanessa aseguró que fue ella quien realizó la videollamada a Cueva porque son amigos. “No me tenía registrada porque tú no eras mi amiga, mi amigo era él y no tiene nada de malo. Tus problemas de celos son tuyos... no tiene nada de malo ser amiga de alguien”, dijo en IG.

En respuesta, Pamela López la tidló de ‘alcachofa’ y de burra. “A ver si alguien le ayuda a tener más compresión lectora a esta alcachofa. A leer de nuevo tu Coquito, te repito, por qué negarías a tu amiga? y por qué no la tenía registrada a ella ni a la víctima? Claramente yo a ti ni por error te conozco, no hay forma que pertenezcas a mis círculos de amistades. Celos? Se llama respeto burra”, indicó.