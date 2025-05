Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, expresó su molestia por el reciente reencuentro entre su pareja y Claudia Portocarrero.

Dicho encuentro sucedió durante la grabación de un podcast que será estrenado por la también artista peruana.

En una entrevista con “América Hoy”, la joven dejó entrever que no tenía conocimiento de dicha reunión y la calificó como una “falta de respeto”.

“ La falta de respeto que ellos me están haciendo a mí. Digo ellos porque ella como mujer y todavía casada, le sigue el juego, entonces (...) No le voy a dar más color ”, manifestó.

“ Lo único que está buscando es querer verme mal y no lo va a lograr, halla hecho o siga lo que está haciendo, no lo va a lograr ”, agregó Jazmín evidentemente indignada.

En dicho diálogo con el programa de América TV rompió en llanto al asegurar que se siente indignada.

“ Me falta el respeto, me faltó el respeto no solo a mí como mujer, sino a la mamá de su hija, porque sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse, pero ya está, a veces tiene que pasar estas cosas para que abras los ojos ”, comentó conmovida, sugiriendo que su relación estaría atravesando una crisis.