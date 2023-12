Esposa de Pedro Suárez Vértiz llegará a Lima en las próximas horas tras la muerte del artista: ¿Cómo se enteró de la noticia?

La esposa de Pedro Suárez Vértiz, Cynthia Martínez, llegará en las próximas horas al Perú luego de enterarse de la muerte del artista peruano, debido a un paro cardiaco a raíz de una larga lucha contra una extraña enfermedad.

El congresista Edward Málaga se dirigió a la vivienda del exintegrante de ‘Arena Hash’ y reveló detalles a los medios de comunicación sobre su deceso.

“ Pedro ha estado completamente tranquilo, no ha sido trágico para nada. Sus letras nos han acompañado a muchos en momentos muy difíciles, eso es lo que queda. Uno escucha la música de Pedro. Para mí, como amigo, es la pérdida de un amigo de infancia que conozco desde los 10 años, formamos nuestra primera banda en el colegio, ese vínculo es algo que queda de por vida”, expresó el legislador.

Asimismo, Málaga explicó a la prensa que hablará con funcionarios de la Presidencia de la República y del Ministerio de Cultura para que se le brinden los honores al intérprete de ‘Cuando pienses en volver’.

“ Como congresista, pediré que tengan a bien evaluar despedir a Pedro por lo alto como él se merece. Se trata de darle los honores que él merece, es un símbolo. Lo compararía con Cerati en Argentina ”, añadió.

Por otro lado, la esposa de Pedro Suárez Vértiz no pudo despedirse del artista porque estaba en España con sus hijos y llegará a Lima en los próximas horas.

“ Él ya no se podía comunicar verbalmente, sino a través de un teclado. Su movilidad estaba muy limitada y reducida, lo que hacíamos los amigos era visitarlo, conversar con ese ritmo. Él no sufría, no te hablaba de su enfermedad, su alma, su carisma, hacía chistes todo el tiempo. Su esposa Cynthia debe estar llegando pronto de España, su mánager Robelo Calderón. Siempre ha trascendido que él tenía más proyectos ”, manifestó.