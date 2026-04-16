Lilia Moretti, esposa del exfutbolista Reimond Manco, se manifestó luego de que este confirmara la ruptura de su matrimonio tras admitir qur tuvo conversaciones de contenido sexual con otras mujeres.

A través de sus redes sociales, la tumbesina compartió un mensaje en el que explicó cómo viene afrontando esta situación mediática, la cual se originó a raíz de las cuestionables acciones del padre de sus hijos.

“ Aquí estoy. Firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Soy echada pa’lante y, cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte ”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Horas después, y tras las disculpas públicas de Reimond Manco en el programa de Magalyu Medina, Moretti reapareció en redes sociales con una nueva historia, en la que compartió un extenso mensaje dirigido al exfutbolista.

“Hoy quiero escribirte desde el amor que nos han dejado estos 12 años compartidos. Hemos vivido momentos maravillosos, construido recuerdos que nadie nos podrá quitar y, como toda pareja, también atravesamos dificultades. Pero, si pongo todo en una balanza, siempre pesó más lo bueno. Lo difícil fueron solo capítulos que supimos enfrentar y superar juntos”, indicó al inicio.

Asimismo, se refirió al rol que Manco ejerció como padre durante el tiempo en que mantuvieron su relación.

“Quiero reconocer algo que para mí siempre será invaluable: el hombre que eres con nuestros hijos. Criaste a Luca y Anto con amor genuino, como si llevaran tu sangre, sin hacer jamás diferencias con Reimond Jr. y Rafaella. Eso no lo hace cualquiera y habla del corazón que tienes. Es algo que siempre voy a admirar y respetar”, agregó.

Posteriormente, Lilia Moretti señaló que Reimond Manco siempre contará con su apoyo, sobre todo si está dispuesto a convertirse en una mejor versión de sí mismo.

“Hoy, más allá de cualquier circunstancia, quiero que tengas claro que no estás solo. Tus hijos, tu madre, tus hermanas, mi madre y yo siempre seremos parte de tu apoyo, porque los vínculos reales, que vienen del alma y del amor, no desaparecen, solo se transforman. Me quedo con lo aprendido, con lo vivido. A veces, la vida no se trata de permanecer, sino de saber soltar con amor, crecer y seguir adelante con dignidad. Que la vida te encuentre creciendo, aprendiendo y siendo cada vez una mejor versión de ti”, finalizó.