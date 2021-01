María Pía Copello celebró su cumpleaños número 43 el pasado viernes 22 de enero junto a su esposo y sus hijos. Por ese motivo, Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano le enviaron un detalle que la exconductora reveló en sus redes sociales.

La influencer mostró el gran ramo de tulipanes que le envío la conductora de ATV. Además, en el regalo se deja ver una tarjeta con los sinceros deseos de la popular Urraca.

“Querida María Pía: ¡Disfruta muchísimo de este día! ¡Te lo mereces! Que hoy y siempre tengas muchos motivos para sonreír... ¡Feliz cumpleaños Pía querida! Con cariño, Alfredo y Magaly”, se lee en la tarjeta.









CORREO - Este es el detalle que le dio Magaly Medina a María Pía por su cumpleaños

María Pía sorprendió al imitar a Shakira al ritmo de “Girl like me”

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer y comunicadora se sumó a la lista de figuras que han realizado el popular ‘challenge’ lanzado por la cantante colombiana, tras el estreno de su nueva canción junto a Black Eyed Peas.

“¿Creían que no me animaba? Tenía que hacer el #GirlLikeMe Challenge porque ME ENCANTA la canción”, escribió María Pía Copello junto a su video, que ya cuenta con más de 50 mil ‘Me gusta’ en solo unas horas.

