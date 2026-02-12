Minutos después del accidente en la avenida El Polo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú llegó al lugar para auxiliar a Laura Spoya. Los rescatistas la colocaron en una camilla y le inmovilizaron el cuello con un collarín ortopédico antes de trasladarla a la clínica San Pablo.

El procedimiento siguió estrictos protocolos de seguridad para prevenir lesiones adicionales. En imágenes difundidas por la institución se observa que la conductora estaba consciente durante la atención y no presentaba sangrado visible.

Parte policial detalla que Laura Spoya se quedó dormida antes de choque en Surco

Durante la madrugada del 12 de febrero, alrededor de las 3:30 a.m., Laura Spoya protagonizó un accidente de tránsito en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco.

De acuerdo con la información policial, la conductora de TV se habría quedado dormida mientras manejaba, lo que ocasionó que su vehículo se desviara e impactara contra la pared de un concesionario.

El choque dejó la parte frontal de la camioneta completamente dañada. Los vidrios se rompieron y las bolsas de aire se activaron tras la colisión.