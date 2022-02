Por segundo día consecutivo, la nueva temporada del reality ‘EEG 10 años’ fue el programa más visto del martes 22 de febrero de la televisión peruana al lograr 16 puntos de rating.

Le siguieron otros espacios de América TV, como la telenovela ‘Maricucha’ con 14.4 puntos, al igual que la serie ‘Junta de vecinos’ con 14 puntos, y ‘América Noticias’ que alcanzó 11.9 puntos de rating.

Cabe señalar que el programa ‘EEG 10 años’ volvió a transmitirse desde la playa Agua Dulce y siguió con la misión de escoger a los 20 competidores. El primer jale en aparecer fue Ignacio Baladán, quien aceptó el reto de Fabio Agostini para enfrentarse en un ring de box.

También se presentó Tepha Loza que al pisar el set aclaró su relación con Baladán. “Yo no entiendo nada. Hace poco lo vi en Miami con Mayra Goñi. No se decide. No, mentira es un amigo nada más y todo bien. Me parece un chico, súper chamba, interesante, pero es un amigo”, explicó.

Sin embargo, la bomba fuerte fue cuando la cantante Micheille Soifer hizo su reaparición en el programa EEG. Resaltó lo bien que le va en la música, pero que su regreso se debe por el cariño que le tiene al reality y más que nada por su décimo aniversario donde no podían faltar los guerreros históricos.

Otro jale fue Guty Carrera, quien gritó a los cuatro vientos que está enamorado de la actriz mexicana Brenda Zambrano. También presentaron a Paloma Fiuza, Patricio Parodi, Allison Pastor y el bailarín Anthony Aranda.

Hoy, desde las 7 de la noche, por América TV, seguirán con más sorpresas y la conformación de los equipos en el programa de América TV.

VIDEO RECOMENDADO