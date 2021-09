Alejandra Baigorria comentó que fue ella quien alentó a Tepha Loza para que abrace a su hermana Melissa Loza y le pida que la perdone en “Esto es guerra”, porque conocía lo que venían pasando ambas.

Como se sabe. tras varios años de estar distanciadas, las hermanas Melissa y Tepha Loza se reconciliaron en vivo, tras la caída que sufrió el tiktoker Elías Montalvo.

“Yo las quiero a las dos, comparto camerino con Melissa tengo una amistad con Melissa muy cercana, la he visto llorar por su hermana... La he visto sufrir”, indicó Alejandra Baigorria en el programa ‘Estás en Todas’, que se emite en América TV.

La empresaria de Gamarra y actual pareja de Said Palao dijo que no ha sido nada armado y consideró que tras el accidente de Elías Montalvo “salieron cosas positivas”. “Vi llorar a Tepha de tal manera y le dije ‘si necesitas ir a abrazarla, no tengas miedo’. Yo sé lo que han pasado ellas... Verlas así dije Dios mío, mi piel esta de gallina. Los chicos que normalmente no lloran estaban lloraron, Said lloró”, refirió.

Alejandra Baigorria dijo que la reconciliación de Tepha y Melissa nadie se lo esperaba. “Lo que ha pasado nadie se lo esperaba. Hasta el mismo productor -me va matar por decir esto- se ha sacado la mascarilla para limpiar sus lágrimas”, precisó.

null null

Como se recuerda Tepha pidió perdón a su hermana. “Quiero decirle de todo corazón, desde lo más profundo, que te amo con mi vida Melissa. He esperado esto hace muchísimo tiempo y si te lo digo acá es porque se me dio la oportunidad, no pensé encontrarme contigo. Tengo tantas cosas que decirte, te lo voy a decir detrás de cámara, porque no se trata de armar o jugar con el morbo sobre esta situación”, indicó.

“De todo corazón te lo digo Melissa de corazón porque mi papá está en el cielo. Te lo digo corazón, (te pido) que me perdones. Sé que yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces, siento que eres una grande. Toda mi vida te he admirado”, refirió en medio del llanto.

Inmediatamente, Melissa se acercó y la abrazó. Ahora las hermanas intentan recuperar el tiempo perdido.

Hermanas Loza. (Fotos: Instagram)

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO:

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’: Así fue la historia de amor que acabó mal