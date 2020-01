Tras el revuelo que ha causado su repentino ingreso al reality ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo comentó a los medios de prensa que se encuentra muy contenta de volver al reality de competencia, pero esto nunca fue así, ya que la también modelo arremetía contra EEG cuando se encontraba conduciendo el desaparecido ‘Espectáculos’, espacio que estuvo a cargo de Karen Schwarz por muchos años.

“Yo he trabajado ahí, y la verdad me da pena y vergüenza que un programa en algún momento fue tan bonito para varios jóvenes haya terminado... y la verdad, ya hace bastante tiempo lo he dicho en varias oportunidades (…) viene, capa caída, la verdad. Creo que se están enfocando mucho más en los escándalos, en quién genera más cosas mediáticas, quién hace más chongo”, comentó en ese entonces la también modelo.

Esas críticas nacieron a raíz de la pelea entre Yahaira Plasencia y Rosangela Espinoza. Ellas dos fueron expulsadas por Maria Pía Copello, por irse a las manos en plena señal en vivo.

Así arremetía Jazmín Pinedo de EEG cuando estaba en Latina

DEMANDA MILLONARIA DE LATINA

La popular ‘Chinita’ señaló que le pareció ‘absurdo’ que su excanal le exija pagar casi medio millón de soles por haberse ido a ‘Esto es Guerra’.

“Me estoy riendo (sobre la polémica). No estoy angustiada, estoy feliz. Casi me da ataque (cuando se enteró de la carta notarial), me parece absurdo y me parece supermala onda, pero así es la vida. Todo el mundo no se puede sentir bien con lo que yo piense”, comentó Jazmín Pinedo en ‘En boca de todos’.

