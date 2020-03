El reality juvenil ‘Esto es guerra’ presentó una nueva fecha de su concurso de baile, “Divas”, donde el exigente jurado tuvo que eliminar a una de las participantes.

En esta nueva edición, “Las combatientes” (conformado por Karen Dejo, Isabel Acevedo y Rosángela Espinoza) y “Las guerreras” (integrado por Angie Arizaga, Paloma Fiuza, Michelle Soifer y Luciana Fuster) se enfrentaron en un reto de baile, en el que cada equipo presentó una limpia coreografía.

Angie Arizaga fue eliminada de "Divas". (Video: América TV)

Pese a los coordinados pasos de baile, el equipo de “Las guerreras” terminó perdiendo y el coreógrafo Arturo Chumbe tuvo que encargarse de la eliminación de una de sus integrantes, siendo Angie Arizaga la elegida.

La modelo se mostró muy decepcionada ante la elección del bailarín y dio su descargo durante la emisión en vivo del programa de entretenimiento. “Pensé que iba a utilizar el comodín y me sentí un poco confiada por eso, pero me sorprende porque me he esforzado al igual que las chicas”, señaló.

Ante las palabras de Arizaga, el coreógrafo y líder del equipo de baile dio su posición y defendió su decisión. “Esto es un juego y vamos a seguir avanzando. Creo que entre las que quedan está mi ganadora, entonces si veo que una cae en sentencia, la tengo que salvar (con el comodín)”, sentenció Chumbe.