Vecinos de Huayopampa exigen ejecutar obras de pistas, veredas y muros de contención

Un trabajador de la Municipalidad Distrital de Churubamba, perdió una de sus extremidades superiores tras hacer detonar un artefacto pirotécnico en la popular y concurrida escenificación del Vía Crucis de la Semana Santa, realizada el último viernes.

El trabajador de la Municipalidad de Churubamba, Richard Crisóstomo Luciano (38), fue evacuado al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco por una fuerte lesión en la mano derecha al explotar un explosivo para darle realismo al final del Vía Crucis.

Al trabajador le habían asignado detonar explosivo para el “efecto de realismo” tras la entrega del espíritu y muerte del actor Toño Robles, al finalizar la crucifixión. Lamentablemente el sonido se sintió más fuerte que nunca, y el grito de dolor también.

Según versiones de los testigos del hecho, desafortunadamente la mecha del pirotécnico que tenía el detonante era muy corta, al encenderla terminó explotando en una de las manos del trabajador municipal. Los restos de la mano quedaron esparcidos al pie del cerro de la escena final de la crucifixión.

PRONUNCIAMIENTO

Ante lo sucedido la Municipalidad Distrital de CHurubamba, emitió un pronunciamiento oficial indicando que el hecho fue un accidente fortuito, ante el hecho activaron todos los protocolos de atención de emergencia para el servidor municipal.

Asimismo, la comuna está colaborando plenamente y transparente con las autoridades a fin de contribuir a esclarecimiento de los hechos que es materia de investigación. Finalmente expresa su solidaridad con el trabajar y sus familiares ante este lamentable hecho.