Vecinos del sector Huayopampa demandaron al Gobierno Regional de Huánuco (GRH) la ejecución de obras de pistas, veredas y muros de contención, un proyecto que —según señalan— vienen gestionando desde hace más de 20 años.

“Hace dos décadas venimos impulsando este proyecto. Todos los años la zona se inunda por el río Huallaga y, en épocas de lluvia, es imposible transitar”, manifestó Julia Castro, presidenta de la junta vecinal del sector.

Indicó que la primera etapa ya fue ejecutada, mientras que la segunda fue financiada parcialmente por los propios vecinos, quienes aportaron 60 soles cada uno.

ADVIRTIÓ A TIEMPO

Castro advirtió que el proyecto actualmente se encuentra en riesgo, debido a que el proceso de licitación podría ser declarado desierto por decisiones políticas. “Nos han advertido que se buscaría declarar desierta la licitación para destinar el presupuesto a obras de menor envergadura o a otros proyectos, incluso en los últimos días de gestión”, señaló.

Asimismo, responsabilizó al Gobierno Regional de Huánuco (GRH) por la situación. “El miércoles (1 de abril) se había otorgado la buena pro, pero luego se declaró desierto el proceso, tal como nos habían anticipado. Estamos solicitando un informe detallado de todo lo actuado, ya que presentaremos una denuncia ante la Contraloría”, afirmó.

EL PROYECTO CONTEMPLA

El proyecto contempla la urbanización de los sectores Huayopampa, Santa Séfora, Ingeniería y Los Cipreses, así como la construcción de aproximadamente 300 muros de contención, desde el puente Huayopampa hasta el final de la urbanización.

Los vecinos señalaron que la ausencia de estos muros ha provocado constantes inundaciones en la zona. “El proyecto inicial sin muros de contención ha ocasionado que todo se inunde. Cabe señalar que la obra tiene un presupuesto estimado de 33 millones de soles y beneficiaría a más de 600 viviendas del sector”, precisaron.

Finalmente, denunciaron que el presupuesto estaría siendo redirigido hacia la construcción de un hospital oncológico. “No estamos en contra de ese proyecto, pero no se puede desvestir a un santo para vestir a otro. Cada año sufrimos por la falta de recuperación de la faja marginal y la caja hidráulica del río Huallaga; las inundaciones son cada vez más graves”, indicaron.