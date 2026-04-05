Con pancartas en man

o, padres, familiares y amigos del joven Clinton Isidro Esteba (31) se concentraron en la plaza mayor de Paucarbamba para exigir justicia por su asesinato y una pronta sentencia para los presuntos responsables.

Los manifestantes demandaron celeridad en el proceso judicial contra los implicados, quienes actualmente se encuentran recluidos en el penal de Potracancha, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva.

PIDE PRONTA RESOLUCIÓN

Entre lágrimas, Luis Isidro Chube, padre de la víctima, pidió al Juzgado una pronta resolución del caso. “Mi hijo fue asesinado injustamente, era el sustento de mi familia. Exigimos una pronta sentencia. No puede ser posible que nosotros estemos siendo amenazados y amedrentados por los familiares de los investigados”, declaró.

Según las diligencias preliminares, el hecho se habría producido tras una discusión durante una fiesta carnavalesca. En ese contexto, los investigados Lizet Palpa Venturo y Pedro Fernando Rojas Hoyos habrían utilizado picos de botella para atacar a la víctima en distintas partes del cuerpo.

HERIDO HASTA MORIR

De acuerdo con la información inicial, las lesiones cortantes provocadas a Isidro Esteban le causaron la muerte. El caso ha generado profunda consternación entre los familiares y la población, quienes exigen que las autoridades impongan la máxima sanción contra los responsables, una vez culminadas las investigaciones y el proceso judicial.

Mientras tanto, ambos investigados continuarán recluidos en el establecimiento penitenciario de Potracancha, donde afrontarán esta etapa del proceso. Las autoridades señalaron que las diligencias continuarán para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.