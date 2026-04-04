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Un trágico accidente de tránsito se registró al promediar las 11:00 de la mañana del Viernes Santo en el sector de Mayopampa, en la carretera Central que une Huánuco con Tingo María, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y 19 heridos, entre niños y adultos.

Según información inicial, el hecho ocurrió cuando una combi y un automóvil intentaron adelantar a un tráiler en una zona de curva, lo que provocó una colisión de gran magnitud. El impacto fue violento y dejó a los vehículos con severos daños, además de varios ocupantes atrapados entre los fierros.

Testigos en el lugar señalaron que, tras el accidente, no hubo presencia inmediata de personal policial ni de servicios de emergencia, por lo que pobladores de la zona tuvieron que intervenir para auxiliar a los heridos.

Cabe señalar que el tramo entre Mayopampa y Carpish es conocido por su alta peligrosidad, debido a la neblina constante, las curvas pronunciadas y el intenso tránsito de vehículos de carga pesada.

Heridos:

Tras el siniestro, cinco ambulancias acudieron al lugar para atender y trasladar a los heridos, entre los que se encontraban varios niños. Muchos de ellos presentan pronóstico reservado debido a la gravedad del impacto.

El arduo trabajo de los equipos de rescate permitió evacuar a las víctimas y brindarles atención oportuna. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento de una persona, quien llegó sin vida al hospital. La víctima fue identificada con las iniciales M.M.P. (39), debido a la gravedad de sus lesiones.

El director regional de Salud, Gustavo Barrera Sulca, supervisa la evolución de los pacientes. En tanto, las autoridades se mantienen en alerta durante el feriado por Semana Santa y exhortan a los conductores a manejar con responsabilidad para prevenir nuevos accidentes.