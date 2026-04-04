Desarticulan banda criminal “Los Elegantes de Pampas del Carmen” en Huamalíes

La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Huánuco, a cargo de la fiscal provincial Rocío Castro, realizó operativos inopinados en diversos establecimientos de la ciudad con motivo de la Semana Santa.

Estas acciones fueron desarrolladas ante el incremento de la afluencia de turistas durante esta temporada festiva, lo que generó una mayor concurrencia en restaurantes y otros locales comerciales.

Durante las intervenciones, en las que participaron la Municipalidad Provincial de Huánuco, el sector Salud, Dircetur y Apdayc, se detectó que varios establecimientos no cumplían con las condiciones básicas de salubridad y seguridad exigidas por la normativa vigente. Esta situación representaba un riesgo para la salud de los visitantes y de la población en general, por lo que las autoridades intensificaron las labores de fiscalización.

CONSEJOS

El personal fiscal exhortó a los responsables de los locales intervenidos a cumplir con las disposiciones legales, mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad, y subsanar las observaciones en el más breve plazo.

Asimismo, se destacó la importancia de garantizar un servicio adecuado durante la temporada turística, priorizando el bienestar de la ciudadanía y de los visitantes.