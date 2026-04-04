Huánuco: niño provoca caída de vehículo a cuneta y genera momentos de tensión

Efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron la intervención, detención y desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Elegantes de Pampas del Carmen”, integrada por Yosmel Chale Romero Laguna (22), Yober Olber Romero Laguna (26) y Yelson Antonio Romero Laguna (24), quienes son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada y falsedad genérica.

Según informó el teniente PNP Juhll Trujillo Ymbertis, comisario de la Comisaría PNP Llata, el operativo se ejecutó con la participación de tres suboficiales, logrando la intervención de un vehículo de color plomo con placa de rodaje CLV-253, conducido por Yosmel Chale Romero Laguna, quien ingresaba a un taller de planchado.

Al realizar la verificación en el sistema de la Sunarp, se detectó que el número de serie registrado (MHFAB1BY8S3080791) no coincidía con el número de serie físico del vehículo intervenido (MHFAB1BY3T3147086). Tras la consulta en el sistema policial ESINPOL, se confirmó que dicho vehículo presentaba requisitoria vigente por hurto, solicitada por DEPROVE Lima Sur, con fecha 21 de noviembre de 2025.

DAN CON EL SOSPECHOSO

Durante la intervención, el conductor indicó que el vehículo pertenecería a su hermano, Yelson Antonio Romero Laguna. Ante ello, el personal policial procedió a su ubicación y captura en el jirón 28 de Julio, a la altura de la agencia Huamalíes, quien además manifestó ser el propietario del vehículo, siendo trasladado a la comisaría de Llata.

Posteriormente, y en base a información adicional sobre otro vehículo presuntamente robado que operaría como servicio público, los agentes intervinieron una unidad de color negro, conducida por Yober Olber Romero Laguna.

REQUISITORIA

Al verificar la placa de rodaje BNZ-134 en Sunarp, se obtuvo información correspondiente a un vehículo marca Toyota, modelo Avanza, año 2020. Sin embargo, al contrastar el número de serie físico del vehículo (MHKM5FE30NK005474) con el sistema ESINPOL, se determinó que este contaba con requisitoria vigente por asalto y robo de vehículo, solicitada por DEPROVE Lima Norte, con fecha 20 de junio de 2024.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del fiscal de turno, Nieser Luis Berrios Cecilio, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamalíes, quien dispuso la realización de las diligencias urgentes e inaplazables conforme a ley.