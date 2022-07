“Esto es guerra” presentó una nueva competencia, donde los integrantes del reality tenían que demostrar todo su talento para la actuación. Como parte de este reto, la producción del reality invitó a Yvonne Frayssinet, actriz que da vida a Francesca Maldini en la serie “Al fondo hay sitio”, para que sea jurado.

La conductora Johanna San Miguel fue la responsable de presentar a Frayssinet y señaló que la actriz era la más mala de la pantalla chica por su personaje en la ficción.

“Tenemos a una jurado de lujo. ¡Atención! Interpreta a la más mala de las malas de la televisión peruana. ‘La Noni’ y espectacular Yvonne Frayssinet. ¡Qué limda!”, expresó San Miguel.

Ante esta presentación, la primera actriz decidió defenderse y recalcó que no era mala: “Hola a todos. No soy tan mala, no se pasen”.

Finalmente, la conductora de “Esto es guerra” se tomó unos segundos para halagar a Yvonne Frayssinet: “Gracias por aceptar nuestra invitación querida Yvonne (Frayssinet). No sabes el gusto que tenemos porque el Perú entero te quiere, te respeta y admira. Eres una actriz ejemplar y una mujer espectacular”.

