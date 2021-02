El integrante de ‘Esto es guerra’, Gino Assereto sostuvo que no tendrá compasión con los guerreros ahora que pasó a ser parte de los combatientes.

Él se encontraba feliz porque se ganó el derecho de elegir el equipo en el que debía estar. Pese a que estaba con la camiseta de los guerreros la producción del programa cambió de idea y decidió que sean los capitanes, Mario Hart y Yaco Eskenazi, quienes luchen para elegir su destino. Finalmente, Gino Assereto pasó a los combatientes.

“Yo lo voy a asumirlo y espero que ellos también asuman las consecuencias. Yo he venido este año y quiero seguir demostrando mi nivel de competencia. Ahora me tocará enfrentarlos y no voy a tener compasión alguna y vendré con todo”, señaló Gino Assereto para América Espectáculos.

El combatiente ha encontrado la inspiración que necesita para ser parte de su nuevo equipo y aseguró que le encanta la mentalidad competitiva de Pancho Rodríguez y Said Palao.

“Si me preguntan dónde me gustaría estar obvio que en los guerreros, pero en los combatientes hay algo interesante y bonito que es la mentalidad competitiva que tiene Pancho y Said. Entonces, esa mentalidad siempre está en todo el programa”, agregó el competidor.