El reality “Esto es guerra” presentó un reto de baile a puertas de la celebración de Halloween, donde Melissa Loza e Ignacio Baladán tuvieron que disfrazarse para sumar puntos a sus respectivos equipos.

Melissa optó por bailar la canción “Thriller” de Michael Jackson, mientras que Ignacio se convirtió en Homero Addams.

Loza logró convencer al jurado calificador por su gran interpretación del ‘Rey del pop’ e hizo que su equipo sume puntos.

“Melissa me encanta que te digan ‘Diosa’ porque te lo mereces. Has hecho una gran caracterización y has estado genial”, fue el comentario de Fiorella Cayo, quien fue invitada como jurado del reto de baile.

“Esto es guerra” se encuentra en una etapa de formación de equipos a puertas de la gran final de temporada, donde cada participante tiene que mostrar su mejor talento para quedarse en el reality juvenil.