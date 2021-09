Luego de la fuerte lesión que sufrió Patricio Parodi en su primera competencia frente a los integrantes de “Guerreros México” en el país azteca, el capitán del equipo de Perú (”Esto es Guerra”) , anunció su alejamiento del reality internacional.

Resulta que Patricio, capitán del equipo de Perú, realizó su primer circuito y en los primeros minutos sufrió un desgarro y generó la preocupación de todos los presentes.

Como se sabe, los integrantes de “Esto es guerra” viajaron a ese país para enfrentarse a los integrantes de “Guerreros México”. En la noche del lunes 6 de setiembre, los integrantes de ambos espacios televisivos protagonizaron sus primeros enfrentamientos y Patricio Parodi realizó su primer circuito y en los primeros minutos sufrió un desgarro.

Con lágrimas de frustración, Patricio se mostró muy afectado por su lesión: “Lo peor es que sentí un jalón bien fuerte y sé que es un desgarro. Yo conozco mi cuerpo, la competencia y las lesiones”.

Al respecto Patricio Parodi lamentó a través de sus redes sociales no poder defender a Perú en el duelo EEG vs. Guerreros México, pero agradeció el apoyo de sus seguidores.

“Gracias a todos por sus lindas palabras, en serio no saben lo que son sus mensajes para mí. Como pudieron ver , tuve un tirón bien fuerte en la primera competencia , conociendo mi cuerpo y las lesiones que he tenido sé que es un desgarro, lo cual me dejará un tiempo fuera de la competencia”, escribió en Instagram.

“No saben lo frustrante que es para mí no poder acompañar en competencia a mis compañeros, pero estaré ahí alentando al equipo y sacando la garra en todo lo que se pueda. Por algo pasan las cosas, no será hoy, quizá no mañana, pero algún día”, agregó.

