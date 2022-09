Rosángela Espinoza no atraviesa su mejor momento y este martes, 27 de setiembre, no pudo evitar quebrarse luego que su lesión en el pie no le permitirá competir en el circuito extremo de “Esto es Guerra”.

La integrante de los ‘Combatientes’ debía demostrar su rendimiento físico en “Contrincante, la lucha por la supremacía” junto a un nuevo equipo liderado por Said Palao, sin embargo, no pudo hacerlo.

Tras mostrar su lesión en el tobillo, la ‘Chica selfie’ lloró de frustración al no poder apoyar a su equipo. “Me encantaría competir. Me encantaría ponerme el casco y ponerme los guantes… no puedo. Si gustan yo voy y lo hago a mi ritmo, pero no puedo”, señaló entre lágrimas.

Al ver a su compañera quebrarse frente a cámaras, Ducelia Echevarría sorprendió a todos con un noble gesto al ofrecerse como reemplazo de Rosángela Espinoza y así evitar que se vuelva a lastimar.

“Lo que nosotros queremos, por favor, es si una de nosotras podemos repetir para reemplazarla. Ella tiene una lesión y yo entiendo, somos compañeras y yo entiendo por lo que está pasando ahorita Rosángela y yo quisiera repetir”, señaló.

Rosángela Espinoza llora por no competir en EEG

