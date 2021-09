Luego de varios años de estar distanciadas, las hermanas Melissa Loza y Tepha Loza limaron asperezas y se reconciliaron en medio de la sensibilidad que se vive en el programa “Esto es guerra” y las redes sociales, tras la caída que sufrió el tiktoker Elías Montalvo. Tepha pidió perdón a su hermana públicamente.

Y es que Elías Montalvo se enlazó con el reality y recibió los mensajes de aliento por parte de los integrantes de “EEG”, quienes le dieron todas las vibras positivas para su pronta recuperación. Cuando le tocó el turno a Melissa Loza, la modelo consideró el hecho como un milagro de Dios y pidió creer en él.

“Yo superé cosas muy fuertes, y el más grande me acompañó. Tú (Elías) vas a ser un ejemplo. Que esto sirva para que la gente realmente crea en Dios. Los ángeles existen y que sí hay un Dios que todo lo ve. No dudes de eso”, dijo Melissa sin poder contener las lágrimas.

Tras ello y al verla así, su hermana Tepha Loza se acercó a Melissa y se abrazaron. Sin duda, el programa y los televidentes fueron testigos de un momento conmovedor que se vivió en “Esto es guerra” -que emite América Tv- cuando las hermanas curaron sus heridas y se reconciliaron en vivo.

“Quiero decirle de todo corazón, desde lo más profundo, que te amo con mi vida Melissa. He esperado esto hace muchísimo tiempo y si te lo digo acá es porque se me dio la oportunidad, no pensé encontrarme contigo. Tengo tantas cosas que decirte, te lo voy a decir detrás de cámara, porque no se trata de armar o jugar con el morbo sobre esta situación”, indicó luego Tepha Loza cuando usó el micrófono.

Visiblemente emocionada, Tepha pidió perdón a su hermana. “De todo corazón te lo digo Melissa de corazón porque mi papá está en el cielo. Te lo digo corazón, (te pido) que me perdones. Sé que yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces, siento que eres una grande. Toda mi vida te he admirado”, refirió en medio del llanto.

Inmediatamente, su hermana Melissa se acercó y la abrazó. Tepha Loza indicó que extraña a sus sobrinas. “Tengo dos sobrinas hermosas, una que me muero por tenerla en mis brazos”, agregó.

MIRA EL VIDEO:

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO

VIDEO RECOMENDADO:

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’: Así fue la historia de amor que acabó mal