El Reggaetón Lima Festival regresa con más fuerza que nunca en su sexta edición, esta vez con un especial de Halloween que promete ser inolvidable. El próximo 31 de octubre, el Estadio Nacional de Lima será el epicentro de la música urbana con una alineación de lujo encabezada por algunas de las figuras más importantes del género.

Arcángel, Myke Towers, Yandel, Farruko y Tito El Bambino ya han sido confirmados como parte de este histórico cartel, que convertirá la capital peruana en la catedral del reggaetón por una sola noche. La producción ha reunido a verdaderas leyendas y estrellas contemporáneas del reguetón para ofrecer un espectáculo sin precedentes.

A estos nombres se suman Sech, la voz romántica del género; Kapo, Lennox y Dalex, representantes de la nueva ola del reguetón; Noriel, ícono del trap latino; Maldy, integrante del legendario dúo Plan B; y como sorpresa especial, La Charanga Habanera, aportando una fusión tropical que promete hacer vibrar a todo el estadio.

Con este cartel estelar, el Reggaetón Lima Festival - Halloween Edition se posiciona como el evento urbano más ambicioso y esperado del año. La cita no solo promete un despliegue musical impresionante, sino también una experiencia visual y técnica de primer nivel. El Estadio Nacional se transformará en una verdadera fiesta de Halloween con una producción que incluye luces, pantallas gigantes, efectos especiales y un montaje sonoro de última generación. La venta de entradas comenzará este 8 de septiembre a las 10:00 a.m. exclusivamente a través de Teleticket.