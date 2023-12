Cuatro años al frente de “América Hoy” y haber terminado el ciclo de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, son dos acontecimientos en la vida profesional de Ethel Pozo que recordará del año que nos deja. “El primer semestre de este año me agarró full, con tres proyectos, dos programas y una telenovela. Nos despedimos arriba con ‘Mi mamá cocina.. y con América Hoy ya pasamos los 1 000 programas este año, así que estoy feliz, porque el tema de la conducción, si bien yo soy comunicadora de profesión, una aprende en el vivo conectar con la gente”, dice Pozo.

¿Siempre estuviste segura que la televisión sería tu apuesta de vida? Yo amo ese mundo, me siento como pez en el agua, es el ambiente que adoro, quizás porque tampoco he conocido ningún otro. Yo sabía que iba ser comunicadora desde que estaba en primaria, pero con mis hijas, por ejemplo, las he enfocado a otras ramas, una estudiará Arquitectura. Y en verdad, ellas nunca han venido aquí al canal a acompañarme.

Como lo hacías con tu mamá Gisela.

Cada vez que podía yo la acompañaba a mi mamá hasta a las giras con el elenco de “Risas y salsa”. Luego, cuando ella tenía los programas, yo trabajaba en producción y estaba con ella siempre. En el caso de mis hijas, no es así.



También desde chica empezaste a identificar lo bueno y lo malo de la televisión. Sí, pero fíjate que siempre me he fijado más en lo bueno, para mí lo bueno es el cariño de la gente que me ha dado la televisión, el público que sabe todo de uno, y eso porque lo cuento. Las críticas no las tomo como algo personal, es parte del trabajo, siempre lo he dicho.

¿Sientes que ya te dejaron de comparar con tu mamá ? Mi mamá es única, y yo su única bebé. En mi caso, trato de dar todo lo mejor, ahorita me he venido en un buzo, nunca usó tacos, nunca me fijo digamos en el prototipo de belleza que mi mamá ha impuesto toda la vida, y que lo va a ser siempre, porque somos distintas. Yo de chiquita la he visto maquillarse hasta cuando salíamos a pasear, yo, si no estoy en la pantalla, no me maquillo nunca. Siempre he querido dar todo lo opuesto. ,

¿Cómo tomas los comentarios que sobre ti hay en las redes?

Me acuerdo que de chiquita, yo me molestaba mucho y hasta llamaba a la gente, cuando hablaban mal de mi mamá, y era frustrante, después entendí que no vale la pena. Solo uno sabe lo que es lo real en su vida, y qué no, cuando hay un comentario negativo, con mucho respeto, les respondo por inbox, qué me quiere decir, de qué me está hablando y trato de aclararlo.

Ethel Pozo celebra su primer aniversario de bodas con Julián Alexander. (Foto: Instagram)

Hemos sido testigos de tu romance, de la pedida de mano, de tu matrimonio, ¿en qué medida es bueno exponerse tanto?

Soy una mujer que su primer compromiso fracasó, lo que se dice fracaso, aunque tengo a mis dos hijas que son lo más hermoso del mundo, ambas son una bendición. Pienso que muchas mujeres de 40 sin pareja, pueden pensar que se van a quedar solas. Es por eso que decido compartir mi experiencia, porque siento que cualquier mujer se puede reflejar en lo que me sucedió a mí.

Pero también hay que saber dosificar...

Conocí a un hombre maravilloso, por eso lo compartí, hasta el día de mi boda. Pero de allí ya no quiero que mi vida privada sea pública, eso es lo que menos quiero. Guardo a mis hijas y a mi esposo, en total reserva, a partir de ese momento ya no publiqué, porque ellos no son influencers.

¿Qué planes para el 2024?

Tengo en mis manos mi contrato que lo acabo de firmar, voy con todo con América Para el próximo año mi deseo personal es escribir mi segundo libro, y estoy dedicada de lleno a la actuación, estudiando todos los cursos, que es a lo me quiero dedicar, hasta viejita, hasta siempre. Estoy abocada a muchas cosas. La vida del artista tampoco es tan segura, es incierta, no es como un trabajador normal, pero vamos con fe, con Dios, trabajando duro, dando lo mejor de mí, para que todo salga. Este año han salido tantas cosas, que no estaban ni planificadas.