Ethel Pozo se pronunció luego de las declaraciones de Magaly Medina. Todo se originó durante la emisión del 4 de mayo, cuando la periodista lanzó comentarios sobre la apariencia de la conductora.

La ‘Urraca’ criticó el aspecto físico de la conductora de ‘La Granja VIP’ con comentarios que generaron incomodidad.

“ Bueno, oye, esta chica… ¿ha estado de vacaciones o algo? Está bien taipá, ¿no? (…) parece que hay temporadas en que le da a la cuchara y al tenedor más que yo cuando estoy de vacaciones ”, manifestó.

Los comentarios no se limitaron a su aspecto, ya que también incluyeron referencias a dietas y transformaciones físicas.

“A veces se la ve muy delgada y todavía va y cuenta (…) que esta dieta sí me funciona, pero luego vuelve a lo mismo”, añadió.

Frente a estos comentarios, la conductora del reality de convivencia recurrió a sus redes sociales para fijar su postura sobre lo sucedido.

Pozo indicó que este tipo de expresiones no deberían normalizarse y cuestionó que se opine sobre el aspecto físico de otras personas.

“ ¡Lo de toda la vida! 30 años me dice lo mismo. ¿Nadie nunca le dijo que eso es violencia? Que no se habla del cuerpo ajeno. Que ella también es mujer… ”, escribió Ethel.