Antes del ampay de Melissa Paredes con Anthony Aranda, la modelo y Ethel Pozo no solo compartían la conducción de “América Hoy”, sino que presumían su amistad en redes sociales. Ahora, la presentadora de TV ha confirmado que su cercanía es cosa del pasado y que no volverán a ser amigas.

En una reciente entrevista al diario El Popular, la hija de Gisela Valcárcel contó que su amistad con Melissa Paredes llegó a su fin porque no compartían “los mismos objetivos”. Además, dijo que pese a que le guarda cariño, no volvería a ser su amiga.

“Ahora con ella no compartimos los mismos objetivos y mi amistad terminó allí. Pero parcializarme, jamás... El cariño va a haber siempre, pero los seres humanos toman decisiones. Yo no soy quién para juzgar a las personas, ningún ser humano puede juzgar, simplemente puede decir que no concuerdas y tomas otro rumbo”, señaló Pozo.

“... Jamás (seríamos amigas nuevamente), ya quedaron bien claro las cosas. Sabes, yo no soy una persona voluble, soy de blanco y negro, me cuesta muchísimo trabajo entender los grises, a mi edad todavía entiendo que existen. Soy muy tajante y tengo las cosas bien claras”, añadió.

Asimismo, Ethel Pozo se refirió a los rumores del posible reingreso de Melissa Paredes al matutino “América Hoy”. En ese sentido, la conductora de TV aseguró que la modelo “tomó la decisión de irse” frente a la polémica que enfrentaba.

“Nunca lo escuché la verdad, yo creo que se inventan muchas cosas, pero eso alimenta al éxito del programa. Mucha gente especula e inventa y eso trae más audiencia. Nunca escuché al productor decir algo así, desde que Melissa tomó la decisión de irse por su tema personal que sabemos”, precisó.

