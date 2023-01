Ethel Pozo se pronunció sobre la denuncia que recibió el futbolista Renato Tapia tras haberse negado a reconocer legalmente a su hijo de seis años. Además, la conductora de TV reveló sentirse identificada con este caso.

“A mí me da mucha pena por el niño. Así como me conmueven los buenos padres, deploro este tipo de acciones, sobre todo por lo que afecta a los hijos. Crecer y saber el origen, que no quisieron reconocerte. Me da pena la esposa. Es lamentable, espero que resarza todo el tiempo que le ha quitado a su hijo, porque no solo es el dinero, es el tiempo”, expresó Ethel Pozo para Infobae.

Luego continuó con: “yo he crecido solo con el 50%, que es el lado de la mamá. El otro restante le corresponde al papá, esté o no esté, no hay forma de que nosotras como madres podamos hacer ese porcentaje. Es un gran vacío, y por supuesto que afecta. Luego hay que seguir terapia, bueno, es lo que a uno le tocó en la vida. Es por eso que es lamentable que formen un hogar bonito, y que, por otro lado, le nieguen el cariño, amor y derechos a un hijo”.

Ethel Pozo dedica sensible mensaje a Gisela Valcárcel por su cumpleaños: “Naciste para alegrar”

La conductora de “América Hoy”, Ethel Pozo, dedicó un emotivo mensaje a su madre, la presentadora de televisión Gisela Valcárcel, tras cumplir sesenta años.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Julián Alexander compartió cinco fotografías acompañadas de un sensible texto donde lamenta no estar en su día especial.

“Feliz Cumpleaños Mami. ¡Feliz Vida! Feliz vuelta al sol. Un cumpleaños distinto porque no podemos estar juntas. ¿Por qué? ¡No! Yo creo que el ¿Para qué? Es para celebrar como se debe en unos días. Así lo espero”, expresó.

Luego continuó: “te amo y quiero que hoy estés contenta porque tu vida es y ha sido siempre una vida de mucho esfuerzo y trabajo y siempre ha marcado huella en quienes te conocemos. Pd: ¡Celebra! ¡Ríe! ¡Que un 26 de enero naciste para alegrar a mucha gente!”.

