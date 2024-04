Ethel Pozo le responde a usuaria que respaldó a Natalie Vértiz: No le hice nada y raja de mí.

Ethel Pozo se tomó en serio la pelea con Natalie Vértiz luego de que la modelo le dijera que su casa era tan grande como la de Jefferson Farfán. La hija de Gisela Valcárcel trasladó la polémica en redes sociales donde se dio el tiempo de responder a una usuaria y explicar el motivo de su enojo.

A través de Instagram, una cibernauta escribió: “ Apoyo total a Natalie (Vértiz) ”. Luego, Pozo respondió dicho mensaje, según mostró Instarándula.

“ Respeto tu apoyo, Karina. Pero yo no apoyo mentiras. Y mintió en todo. Yo le hice nada. Y de pronto raja de mí. No hay derecho ”, respondió Ethel. La usuaria sorprendida escribió: “¿En serio eres tuuu o te hackearon tu ig (Instagram)?”. Y la hija de la ‘Señito’ respondió: “ Soy yo ”.

Sin embargo, la conversación continuó, pues la seguidora le recomendó a Ethel que converse personalmente con la modelo si realmente la consideraba su amiga, pero la presentadora se mantuvo firme en su decisión.

“ Pero ella me ofendió el sábado públicamente. ¿Cómo voy a dejar eso sin respuesta? No es justo. Ella de la nada sale en estas en todas con la música de ‘hipocresía’ y dice que mi casa es más grande, que voy a Disney, que he comprado mega fast pass todas mentiras. ¿Y yo que soy? ¿Un saco de box que me pegan y no respondo? ”, escribió Ethel Pozo.

Ethel Pozo responde a usuaria que defendió a Natalie Vértiz

