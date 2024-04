Hace unos días, Milett Figueroa reveló en el programa de Maria Pía que no tiene problema alguno con las hijas de Marcelo Tinelli.

“El otro día estaba hablando con Cande (hija de Tinelli) y nos reíamos de los apodos que me ponen. Me llevo bien con ella. Nunca he sentido como una mirada rara, siempre han sido superamorosos conmigo”, dijo en su momento Milett Figueroa.

Caba mencionar que el propio presentador argentino desmintió a Milett días antes, confirmado que sus hijas no se llevan bien con la peruana.

“Yo sigo de novio, lo que pasa es que Yanina (LaTorre) no quiere a Milett, me la recontrabochan. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, expresó Marcelo Tinelli, según contó Marina Calabró, periodista argentina.

Hija de Marcelo Tinelli se disculpa con Milett Figueroa por polémica: “Defiendo a capa y espada a mi familia”

Candelaria Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, emitió disculpas públicas a la modelo peruana Milett Figueroa, a través de sus redes sociales. La joven habría intentado desmentir que exista una mala relación y calmar las tensiones tras un desacuerdo que ha generado una serie de especulaciones.

En medio de rumores de separación, se hizo público un aparente conflicto entre Milett Figueroa y una de las hijas de Marcelo Tinelli, lo que provocó cuestionamientos sobre el tipo de relación que mantenía la actriz con las herederas del presentador de televisión.

“ Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas. ¿Por qué no se la fuman a Milett? ”,expresó Ángel de Brito, conductor del programa ‘LAM’.