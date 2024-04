Lourdes Sacin lanza fuertes comentarios contra Yiddá Eslava por polémica con reportera: “Su mejor actuación”

Yiddá Eslava ha causado gran polémica, luego de que el programa ‘América Hoy’ difundiera los fuertes insultos que la actriz lanzó contra una reportera el magazine por difundir un audio y traicionado su confianza tal como ella expresó en sus redes.

No obstante las aclaraciones de la expareja de Julián Zucchi no convencieron del todo a la periodista Lourdes Sacin, quien no dudo de tildar como “actuación” las declaraciones de la actriz peruana.

¿Qué dijo Lourdes Sacin sobre Yiddá Eslava?

En Facebook, Lourdes Sacin comentó una noticia del Diario Ojo sobre Yiddá Eslava, en la que justifica sus reacción e insultos hacia la reportera de ‘América Hoy’.

La expareja de ‘Andy V’ aseguró que sus justificaciones son su mejor ‘actuación’. “ Esta es su mejor actuación de todo lo que le he visto. Aplausos, sus películas no me gustan. Vi la primera y me aburrí, pero hoy veo que actúa mejor que nunca haciendo creer que justo una periodista debía ser su paño de lágrimas ”, escribió Lourdes Sacin.

Lourdes Sacin lanza fuertes comentarios contra Yiddá Eslava.

