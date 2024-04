Esta mañana, en el set de América Hoy, El Flaco Granda abordó la polémica generada por Yaco Eskenazi, quien estuvo ‘quejando’ de su situación económica cuando no gana mal.

“Yo comparto programa con él y es un miserable, no nos trajo nada (de su viaje a Disney) , ni un imán, la verdad es que es un miserable” , expresó Flaco Granda

Luego continuó con: “se vive quejando y factura bastante bien, cobra el triple de lo que cobramos nosotros. Sí, le pagan, obvio, es un miserable, está llorando por todos los canales que no tiene plata”.

Yaco Eskenazi confiesa que no tiene trabajo

Durante una conversación en el programa ‘Palabra de Hincha’ de No somos TV, Yaco Eskenazi compartió detalles de su reciente viaje familia a Disney, destacando las largas colas en los juegos y el costo de los pases (115 dólares) para evitarlas.

El periodista deportivo Flaco Granda bromeó sobre el precio del pase, a lo que Eskenazi respondió de manera sincera, admitiendo su situación actual. “ Escúchame, tu no te das cuenta que estoy desempleado . Flaco el que está en todos los programas eres tu. Yo solo tengo ‘Palabra de Hincha’”, expresó el esposo de Natalie Vértiz.

El exchico reality explicó que el costo del pase no solo afectaba su bolsillo, sino también el de su familia y su trabajadora del hogar. “ No puedo, no soy uno, son 115 Leo, 115 Liam, 115 Natalie, 115 yo, 115 la nana ”, agregó.

