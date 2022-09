La conductora de programa América hoy, Ethel Pozo, cumplirá su sueño de llegar al altar mañana sábado 10 de septiembre y lo hará de la mano de su actual pareja, el productor Julián Alexander.

La pareja eligió la ciudad de Lima como espacio donde contraerá nupcias y ya está todo listo para este importante evento. Ethel Pozo ha compartido cada detalle de lo que será su lujosa boda junto al hermano de la productora Michelle Alexander y hasta su madre Gisela Valcárcel también ha compartido parte de los preparativos, mostrando a sus seguidores el vestido que usará para acompañar a su hija al altar.

Esta es la segunda vez que Ethel Pozo contrae matrimonio a sus 41 años que tiene dos hijas de su primer matrimonio con el fotógrafo Fernando Garabán.

La metamorfosis de Ethel Pozo, la engreída de Gisela Valcárcel, ha sido vista por todos pues prácticamente creció frente a cámaras pues su famosa madre trabajó y se inició como vedette en el programa Risas y salsa.

Ethel Pozo acompañaba a su madre desde muy pequeña y, en distintas oportunidades, una pequeña Ethel salía en cámaras y en ella ya eran característicos sus ojos claros y su mirada tierna.

Según la propia Ethel Pozo, a los 11 años empezó a tener problemas con el sobrepeso y cuando alumbró a su segunda hija y los kilos de más eran más que evidentes, la hija de Gisela Valcárcel decidió hacerse una cirugía de manga gástrica.

“Tenía 80 kilos y me empezó a pasar factura el tema de la salud. Me empezó a doler el nervio ciático. No podía dormir y roncaba. Tenía dolores de cabeza y mis triglicéridos se elevaron a mil, igual que el colesterol. Por eso acudí al médico y me operé hace 13 años”, contó.

Hace varios años atrás y según las fotos del recuerdo, Ethel Pozo tenía otro look, el cabello más claro, con ondas y desordenado. Este aspecto no la favorecía en nada, por lo que Ethel también decidió cambiar su apariencia y estilo de vestir.

La dieta de Ethel Pozo para bajar de peso y llegar al altar

En los últimos meses, Ethel Pozo lució algunos kilitos de más pero a unas horas de su boda ya no queda ningún rastro de ellos.

Varios le han consultado qué hizo finalmente para bajar de peso tan rápidamente antes de su boda y la misma conductora confesó que ha bajado 7 kilos, gracias a una nutricionista.

Ethel confiesa que en el último mes no ha vuelto a comer fuera de casa y que todo lo que ingiere es lo que ha cocinado en casa.

Este es el antes y después de Ethel Pozo